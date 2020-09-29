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Факти / Україна

Дві форми ЗНО з української мови – МОН надасть вибір випускникам

Випускників шкіл у 2021 році не зобов’язуватимуть проходити ЗНО з української літератури. Обов’язковим для всіх буде лише тестування з української мови.

Дві форми ЗНО запроваджують у МОН, щоб випускники, які вступатимуть на гуманітарні спеціальності, змогли продемонструвати глибші знання з мови та літератури, тоді як абітурієнти технічних спеціальностей – лише з мови.

У наступному році сертифікаційна робота з української мови і літератури складатиметься із завдань з двох предметів:

  • 24 тестів з української літератури;
  • 39 завдань з української мови закритої форми з вибором відповіді та на встановлення відповідності;
  • чотирьох завдань з української мови відкритої форми з наданням письмової відповіді, зокрема трьох – з короткою, одного – з розгорнутою.

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Сертифікаційна робота з української мови міститиме завдання лише з одного предмета:

  • 39 тестів закритої форми з вибором відповіді або на встановлення відповідності;
  • одне завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді.

– Під час виконання тесту з української мови учасникам потрібно буде продемонструвати літературознавчі компетенції, здатність глибоко аналізувати текст, ‒ зазначила заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Таким чином в УЦОЯО планують компенсувати відсутність завдань з літератури.

Нові вимоги до документів про вищу освіту

У вересні 2020 року український уряд затвердив проект про обов’язкову інформацію, яка повинна бути в документах про вищу освіту.

Зокрема, це рішення стосується наукових ступенів.

Ініціативу підтримали на засіданні Кабміну 9 вересня.

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

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