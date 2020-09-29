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Факти / Україна / Суспільство

МОЗ веде переговори щодо закупівлі вакцин від Covid-19 з п’ятьма компаніями

Міністерство охорони здоров’я України веде переговори щодо купівлі вакцини від коронавірусу з п’ятьма компаніями.

Про це повідомив очільник міністерства Максим Степанов під час брифінгу.

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За його словами, за даними ВООЗ, наразі вісім компаній-розробників вакцини від Covid-19 перебувають на третій стадії клінічних випробувань. МОЗ звернулось до таких розробників: Moderna, Sinovac, Johnson&Johnson, Pfizer, AstraZeneca.

 – Ми ведемо переговори щодо підписання угоди для забезпечення України вакцинами від коронавірусу. Також країна є учасником глобальної ініціативи ВООЗ щодо доступу до вакцин, – наголосив Степанов.

Вакцина від коронавірусу

28 вересня в Туреччині почалися випробування вакцини проти коронавірусу. Медики зробили перше щеплення людині. Добровольцем став 53-річний медпрацівник.

Чоловік зголосився на участь у третій фазі випробування вакцини, яка була розроблена у Китаї.

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