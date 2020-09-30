Минэкономразвития прогнозирует рост инфляции в начале 2021 года

Министерство экономики определило, что в начале 2021 года начнется рост инфляции. В ведомстве отметили, что в августе 2020 года потребительские цены, как и ожидалось, сезонно снижались, но в годовом измерении инфляция выросла до 2,5%.

Такие данные были опубликованы в Обзоре инфляции за август.

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— В августе 2020 года, как и ожидалось, потребительские цены продолжали сезонно снижаться. По итогам месяца дефляция составила 0,2% (дефляция в июле — 0,6%). Однако в годовом исчислении рост цен несколько ускорился до 2,5% (2,4% в июле). В то же время рост цен с начала года составил 1,2% и было рекордно низким для реалий последних лет, — говорится в обзоре.

Кроме этого в министерстве отметили, что на сегодняшний день, с точки зрения предупреждения инфляционных рисков, политика Национального банка Украины и ценовая динамика находятся в прогнозируемом тренде, а именно 5,9% на конец 2020 года.

Также сообщается, что из-за процесса постепенного насыщения экономики деньгами возможно оживление, которое сформирует давление на ценовую динамику. Так, вероятно, инфляция будет в начале 2021 года.

Огляд інфляції

Восстановление экономики Украины

По прогнозам НБУ, постепенное восстановление экономики ожидается в III квартале 2020 года. Этому будут способствовать мягкие условия карантина, а также оживление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.

Однако экономическую активность сдерживать отдельные ограничения в условиях адаптивного карантина, а также усиление рисков дальнейшего роста заболеваемости коронавирус.