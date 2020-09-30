Мінекономрозвитку прогнозує зростання інфляції на початку 2021 року

Міністерство економіки визначило, що на початку 2021 року розпочнеться ріст інфляції. У відомстві зазначили, що у серпні 2020 року споживчі ціни, як і очікувалось, сезонно знижувались, але у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%.

Такі дані були опубліковані у Огляді інфляції за серпень.

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– У серпні 2020 року, як і очікувалося, споживчі ціни й далі сезонно знижувалися. За підсумком місяця дефляція становила 0,2% (дефляція у липні – 0,6%). Проте у річному розрахунку зростання цін дещо прискорилося до 2,5% (2,4% у липні). Водночас зростання цін із початку року становило 1,2% та було рекордно низьким для реалій останніх років, – йдеться в огляді.

Окрім цього у міністерстві зазначили, що на сьогодні, з точки зору попередження інфляційних ризиків, політика Національного банку України та цінова динаміка перебувають у прогнозованому тренді, а саме 5,9% на кінець 2020 року.

Також повідомляється, що через процес поступового насичення економіки грошима можливе пожвавлення, яке сформує тиск на цінову динаміку. Так, ймовірно, інфляція буде на початку 2021 року.

Огляд інфляції

Відновлення економіки України

За прогнозами НБУ, поступове відновлення економіки очікується у III кварталі 2020 року. Цьому сприятимуть м’якіші умови карантину, а також пожвавлення зовнішнього попиту і активізація внутрішнього споживання.

Однак економічну активність стримуватимуть окремі обмеження в умовах адаптивного карантину, а також посилення ризиків подальшого збільшення захворюваності на коронавірус.