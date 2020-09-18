Министр финансов Сергей Марченко представил в парламенте проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Он назвал его бюджетом возможностей для дальнейшего развития и рассказал об основных макропоказателях.

В частности, согласно законопроекту, номинальный ВВП (валовой внутренний продукт) установлен на уровне 4 505, 9 млрд грн, при этом реальный ВВП составит 4,6%. Также ожидается, что среднемесячная заработная плата будет 13 632 грн.

Читайте: В госбюджет заложили 2,6 млрд грн на закупку вакцин от Covid-19

Инфляцию прогнозируют на уровне 7,3%. Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет в 2021 году составит 9,2%.

Также Сергей Марченко отметил, что госбюджет на 2021 год должен стать инструментом развития и роста.

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Верховній Раді #Рада9 проект Закону “Про Державний бюджет України на 2021 рік” ▶️https://t.co/7xxDa6sBKO pic.twitter.com/dqX01h9fBr — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 18, 2020

Правительство утвердило госбюджет-2021

14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год. В Минфине его называют реалистичным и сбалансированным.

Среди прочего, смета Украины на следующий год предусматривает рост доходов на 9,4%, а расходов — на 5,1%. Подробнее о главных показателях госбюджета-2021, вы можете прочитать в нашем материале.