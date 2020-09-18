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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Инфляция 7,3% и ВВП на уровне 4,6%: в Раде презентовали госбюджет на 2021 год

Министр финансов Сергей Марченко представил в парламенте проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Он назвал его бюджетом возможностей для дальнейшего развития и рассказал об основных макропоказателях.

В частности, согласно законопроекту, номинальный ВВП (валовой внутренний продукт) установлен на уровне 4 505, 9 млрд грн, при этом реальный ВВП составит 4,6%. Также ожидается, что среднемесячная заработная плата будет 13 632 грн.

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Инфляцию прогнозируют на уровне 7,3%. Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет в 2021 году составит 9,2%.

Также Сергей Марченко отметил, что госбюджет на 2021 год должен стать инструментом развития и роста.

Правительство утвердило госбюджет-2021

14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год. В Минфине его называют реалистичным и сбалансированным.

Среди прочего, смета Украины на следующий год предусматривает рост доходов на 9,4%, а расходов — на 5,1%. Подробнее о главных показателях госбюджета-2021, вы можете прочитать в нашем материале.

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