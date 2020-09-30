Муниципальная няня: Кабмин изменил порядок возмещения компенсации родителям

Кабмин внес изменения в порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет муниципальная няня.

Они предусматривают, что:

размер компенсации за уход за ребенком с инвалидностью составляет два прожиточных минимума на детей в возрасте до шести лет;

компенсация услуги муниципальная няня предоставляется получателям при условии занятости каждого из родителей, опекунов ребенка, за исключением получателей, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью, ребенком, больным тяжелыми заболеваниями, ребенком, получившим тяжелую травму, который нуждается в трансплантации органа, паллиативной помощи, которому не установлена ​​инвалидность, а также получателей, у которых одновременно родилось трое и более детей;

компенсация услуги муниципальная няня предоставляется, если один или оба родителей, опекунов не работают и являются лицами с инвалидностью I или II группы;

компенсация не может быть больше, чем уплаченная родителями муниципальной няне стоимость услуги по уходу;

муниципальная няня физическое лицо-предприниматель одновременно может ухаживать за тремя детьми, юридическое лицо — за 10.

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Сейчас уже 34,6 тыс. человек получают компенсацию по уходу за ребенком до трех лет. Всего на эту бюджетную программу в 2020 году предусмотрено 268, 8 млн грн.

Муниципальная няня Украины — это специальная программа государства, которая предусматривает, что правительство в течение трех лет частично возмещает родителям услуги няни, которая ухаживает за детьми в возрасте до шести лет.

Куда нужно обращаться и как оформить помощь муниципальная няня — можно прочитать в нашем материале.