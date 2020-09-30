Муніципальна няня: Кабмін змінив порядок відшкодування компенсації батькам

Кабмін вніс зміни до порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня.

Вони передбачають, що:

розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю становить два прожиткові мінімуми на дітей віком до шести років;

компенсація послуги муніципальна няня надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;

компенсація послуги муніципальна няня надається, якщо один або обоє із батьків, опікунів не працюють та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;

компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуги з догляду;

муніципальна няня фізична особа – підприємець одночасно може доглядати за трьома дітьми, юридична особа – 10.

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Наразі вже 34,6 тис. осіб отримують компенсацію з догляду за дитиною до трьох років. Загалом на цю бюджетну програму у 2020 році передбачено 268, 8 млн грн.

Муніципальна няня України – це спеціальна програма держави, яка передбачає, що уряд протягом трьох років частково відшкодовує батькам послуги няні, яка доглядає дітей віком до шести років.

Куди потрібно звертатися і як оформити допомогу муніципальна няня – можна прочитати у нашому матеріалі.