PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Муніципальна няня: Кабмін змінив порядок відшкодування компенсації батькам

Кабмін вніс зміни до порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня.

Вони передбачають, що:

  • розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю становить два прожиткові мінімуми на дітей віком до шести років;
  • компенсація послуги муніципальна няня надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;
  • компенсація послуги муніципальна няня надається, якщо один або обоє із батьків, опікунів не працюють та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;
  • компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуги з догляду;
  • муніципальна няня фізична особа – підприємець одночасно може доглядати за трьома дітьми, юридична особа – 10.

Читайте: Рада повернула Пакунки малюка

Наразі вже 34,6 тис. осіб отримують компенсацію з догляду за дитиною до трьох років. Загалом на цю бюджетну програму у 2020 році передбачено 268, 8 млн грн.

Муніципальна няня України – це спеціальна програма держави, яка передбачає, що уряд протягом трьох років частково відшкодовує батькам послуги няні, яка доглядає дітей віком до шести років.

Куди потрібно звертатися і як оформити допомогу муніципальна няня – можна прочитати у нашому матеріалі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка