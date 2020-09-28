Під час години запитань до уряду у п’ятницю, 2 жовтня, депутати заслухають віце-прем’єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості і главу урядової комісії з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26 в Харківській області Олега Уруського.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп.

Він також звернувся до усіх залучених відомств з проханням докласти максимум зусиль для того, щоб в найкоротші терміни суспільство отримало об’єктивну інформацію, що сталося і чому відбулася така страшна трагедія.

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Авіакатастрофа під Чугуєвом

Увечері 25 вересня під Харковом впав літак Ан-26. На його борту перебували 27 осіб — 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил.

Вижив у авіакатастрофі тільки один курсант, всі решта загинули. Державне бюро розслідувань розпочало розслідування катастрофи. Слідство нині перевіряє чотири версії.

Однак попередню причину катастрофи літака Ан-26Ш в Чугуєві можна буде назвати після розшифровки чорних скриньок.