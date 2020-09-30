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Факти / Україна / Політика

Пакунок малюка, зміни до кодексів та закон про освіту: трансляція ВР 30 вересня

30 вересня, у середу, пройде засідання Верховної Ради, під час якого депутати розглянуть низку важливих законопроектів.

На порядку денному у депутатів внесення змін до Кримінального кодексу України, а також до Митного кодексу.

У другому читанні парламентарі голосуватимуть за законопроект про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові та проект закону про внесення змін до Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми.

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Також депутати розглянуть кілька змін до закону Про вищу освіту та закон Про освіту.

Також на порядку денному проект закону про внутрішній водний транспорт.

З 16.00 буде робота в комітетах, фракціях і група.

Під час години запитань до уряду у п’ятницю, 2 жовтня, депутати заслухають віце-прем’єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості і главу урядової комісії з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26 в Харківській області Олега Уруського.

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