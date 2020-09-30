Витольда Фокина уволили из ТКГ

Витольда Фокина освободили от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Украины в в Трехсторонней контактной группе.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

— Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации, — сообщили в Офисе президента.

Владимир Зеленский отметил, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства.

А представлять государство на любом уровне — это не шанс для личных взглядов и амбиций, а обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа.

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В Офисе президента также напомнили, что нельзя закрывать глаза на существование оккупантов и полное отсутствие безопасности на Донбассе.

Почему требовали уволить Фокина

29 сентября Витольд Фокин заявил, что не видит подтверждение войны между Украиной и Россией на Донбассе.

Кроме того, он уточнил, что на Востоке Украины против ВСУ воюют наемники из почти 30 стран, в том числе при поддержке России.

После такого заявления глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Витольд Фокин должен уйти из контактной группы, а в Верхоний Раде даже зарегистрировали соответствующий проект постановления об увольнении.