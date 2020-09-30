Заявление Фокина по Донбассу – неожиданность: Кравчук, Резников и Мережко напомнили позицию Киева

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе с неприятным удивлением восприняла заявление Витольда Фокина по войне на Донбассе.
С таким заявлением выступили глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук, первый замглавы делегации, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и народный депутат, замглавы делегации Александр Мережко.
Дипломаты заявили, что в вопросах временной оккупации Крыма и войны на Донбассе украинская делегация в ТКГ должна придерживаться официальной позиции.
— Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, высказывает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющий государство. Тем более, разговор происходил в Верховной Раде Украины, — подчеркнули главы ТКГ.
Кравчук, Резников и Мережко добавили, что за всю их работу в ТКГ Фокин ни разу не высказывал подобных заявлений и они не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей.
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Официальная позиция Киева
Представители делегации подчеркнули, что они работают с четким пониманием того, что войну на территорию Украины принесла Россия и ее граждане.
— Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате — Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, которое временно оккупировало часть нашей территории, — отметили главы ТКГ.
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Заявление Фокина
29 сентября Фокин заявил, что не получил ни одного подтверждения войны между Украиной и Россией на Донбассе.
— По войне. Я не политик. Сделать какое-то определение этому я не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там ведется война между Украиной и Россией, пока я не вижу, — сказал он.