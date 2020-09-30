Вітольда Фокіна звільнили з ТКГ

Вітольда Фокіна звільнили від виконання обов’язків першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

– Цим документом Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ та звільнений від виконання обов’язків першого заступника глави делегації, – повідомили в Офісі президента.

Володимир Зеленський зазначив, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави.

А представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій, а обов’язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу.

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В Офісі президента також нагадали, що не можна заплющувати очі на існування окупантів та повну відсутність безпеки на Донбасі.

Чому вимагали звільнити Фокіна

29 вересня Вітольд Фокін заявив, що не бачить підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.

Крім того, він уточнив, що на Сході України проти ЗСУ воюють найманці з майже 30 країн, зокрема за підтримки Росії.

Після такої заяви глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Вітольд Фокін має піти з контактної групи. а у Верхоній Раді навіть зареєстрували відповідний проект постанови про звільнення.