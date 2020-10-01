С 1 октября в Украине стартовал осенний призыв граждан на срочную службу. Он продлится до 31 декабря.

Под осенний призыв попадают граждане в возрасте от 20 до 27 лет, которые предварительно не проходили срочную службу и имеют воинские обязанности перед государством.

Зато, юноши от 18 лет могут подписать контракт на три года с военной структурой на выбор.

В Нацгвардии заверили, что все мероприятия будут осуществляться с соблюдением условий карантина. Перед прибытием в областной сборный пункт всех призывников будут тестировать методом ИФА.

Забор крови для проведения тестов у призывников будет проходить в больницах, откуда ее доставят в лабораторию. Если у призывника тест ИФА будет положительным, то его отправят на ПЦР-тест.

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На явку призывнику дают 10 дней от получения повестки. В случае непредвиденных обстоятельств он должен сообщить о причинах, по которым будет отсутствовать (стихийное бедствие, болезнь лица или смерть кого-то из семьи). После этого его визит перенесут на другую дату.

В общем, осенью в военные формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 13 570 человек.

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Из них в Национальную гвардию Украины — 4 970, в ЗСУ- 7 500, в Государственную специальную службу транспорта — 600, в Госпогранслужбу — 500.

Накануне в ВСУ обнародовали разъяснения по организации призыва с 18 лет. Согласно пункту 5 распоряжения Кабмина от 26.02.2020 № 179-р, призыв таких граждан проводится по их желанию (по письменному заявлению).

Источник: Нацгвардия

Фото: Нацгвардия