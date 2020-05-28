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Факты / Украина / Общество

В армию с 18 лет будут брать только по желанию — ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал разъяснения относительно организации призыва в мае-июле 2020 года.

Согласно пункту 5 распоряжения Кабмина от 26.02.2020 № 179-р определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).

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Кроме того, министр обороны направил письмо к главам призывных комиссий, в котором рекомендовал рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет.

В Минобороны напомнили, что в течение мая-июля 2020 года определено проведение очередного призыва на срочную военную службу.

Ранее Факты ICTV писали, что призывников будут тестировать на коронавирус. Также будут проводить 14-дневную обсервацию и предоставлять личные средства защиты.

Источник: Минобороны

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