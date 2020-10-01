З 1 жовтня в Україні стартував осінній призов громадян на строкову службу. Він триватиме до 31 грудня.

Під осінній призов потрапляють громадяни віком від 20 до 27 років, які попередньо не проходили строкову службу і мають військовий обов’язок перед державою.

Натомість, юнаки від 18 років можуть підписати контракт на три роки з військовою структурою на вибір.

У Нацгвардії запевнили, що усі заходи здійснюватимуться з дотриманням умов карантину. Перед прибуттям до обласного збірного пункту усіх призовників тестуватимуть методом ІФА.

Забір крові для проведення тестів в призовників відбуватиметься у лікарнях, звідки її доставлятимуть до лабораторії. Якщо у призовника тест ІФА буде позитивним, то його відправлять на ПЛР-тест.

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На явку призовнику дають 10 днів від отримання повістки. У разі непередбачуваних обставин він повинен повідомити про причини, за яких буде відсутнім (стихійне лихо, хвороба особи або смерть когось із родини). Після цього його візит перенесуть на іншу дату.

Загалом, восени до військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 13 570 осіб.

Із них до Національної гвардії України — 4 970, до ЗСУ— 7 500, до Державної спеціальної служби транспорту — 600, до Держприкордонслужби — 500.

Напередодні у ЗСУ оприлюднили роз’яснення щодо організації призову з 18 років. Згідно з пунктом 5 розпорядження Кабміну від 26.02.2020 № 179-р, призов таких громадян проводиться за їхнім бажанням (за письмовою заявою).

Джерело: Нацгвардія

Фото: Нацгвардія