В Украине хотят ввозить вакцину против коронавируса из Китая. В то же время в стране вторые сутки подряд фиксируют более 4 тыс. случаев в сутки.

По состоянию на 1 октября коронавирус в Украине подтвердили в 213 028 человек. За сутки было 4 069 новых случаев, умерло 64 человека.

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Прогноз от ВОЗ

К концу года суточный прирост инфицированных коронавирусом пациентов ежедневно составит около 7-9 тыс. человек. Такой прогноз дает руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

По его словам, так происходит во всех странах, ведь болезнь пока не искоренили.

Новые зоны карантина

Областной центр Тернополь и райцентр Канев попали в красную зону карантина. Киев остается в желтой.

Новое эпидемическое зонирования начнет действовать 5 октября.

Карантин в Украине

Мэр Чернигова Владислав Атрощенко заболел коронавирус.

По состоянию на 1 октября в Кировоградской области показатели эпидемической опасности не превышают базовый уровень, установленный Минздравом. Это единственная область, где возможно смягчение карантина.

Усиление карантина

Усиливать карантин в Украине не будут, а будут искать золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Вакцина против коронавируса

Владимир Зеленский в интервью китайскому изданию заявил, что Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем усилий в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Особую важность приобретает вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной.