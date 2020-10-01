В Україну хочуть ввозити вакцину проти коронавірусу з Китаю. Водночас в країні другу добу підряд фіксують понад 4 тис. випадків за добу.
Станом на 1 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 213 028 осіб. За добу було 4 069 нових випадків, померло 64 людини.
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Прогноз від ВООЗ
До кінця року добовий приріст інфікованих коронавірусом в Україні пацієнтів щодня становитиме близько 7-9 тис. осіб. Такий прогноз дає керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт.
За його словами, так відбувається у всіх країнах, адже хворобу поки не викорінили.
Нові зони карантину
Обласний центр Тернопіль та райцентр Канів потрапили у червону зону карантину. Київ залишається у жовтій.
Нове епідемічне зонування почне діяти 5 жовтня.
Карантин в Україні
Мер Чернігова Владислав Атрощенко захворів на коронавірус.
Станом на 1 жовтня в Кіровоградській області показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень, встановлений МОЗ. Це єдина область, де можливе пом’якшення карантину.
Посилення карантину
Посилювати карантин в Україні не будуть, а шукатимуть золоту середину між економічними та епідемічними обмеженнями, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Вакцина проти коронавірусу
Володимир Зеленський в інтерв’ю китайському виданню заявив, що Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм зусиль у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу.
Особливої важливості набуває питання забезпечення наших громадян якісною вакциною.