Состояние бывшего узника Кремля Владимира Балуха, которого накануне жестоко избили, улучшилось. Сейчас он открывает глаза и может двигаться. Врачи заявили о положительной динамике больного.

Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте: Ежедневно прогрессирует: клиника Шарите о состоянии здоровья Кернеса

Избиение Владимира Балуха

Ночью 8 сентября общественного активиста и экс-заключенного путинского режима Владимира Балуха избили возле Гидропарка в Киеве. Преступник также отобрал его имущество — кошелек и мобильный телефон.

После этого состояние Балуха было тяжелым — он лежал в реанимации. Подозреваемого в совершении избиения задержали, им оказался 32-летний киевлянин.

Позже выяснилось, что мужчины пересеклись на улице, между ними возник словесный конфликт. Впоследствии нападающий ударил Балуха с ноги, после чего скрылся.