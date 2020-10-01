Стан колишнього в’язня Кремля Володимира Балуха, якого напередодні жорстоко побили, покращився. Наразі він відкриває очі та може рухатися. Лікарі заявили про позитивну динаміку хворого.

Про це повідомила народний депутат України Ірина Геращенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Побиття Володимира Балуха

Уночі 8 вересня громадського активіста та екс-в’язня путінського режиму Володимира Балуха побили поблизу Гідропарку у Києві. Злочинець також відібрав його майно – гаманець та мобільний телефон.

Після цього стан Балуха був важким – він лежав у реанімації. Наразі підозрюваного у скоєнні побиття затримали, ним виявився 32-річний киянин.

Пізніше з’ясувалося, що чоловіки перетнулися на вулиці, між ними виник словесний конфлікт. Згодом нападник вдарив Балуха з ноги, після чого зник.