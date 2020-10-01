В поисках вакцины от Covid-19 до сих пор находятся более 170 групп ученых. Уже 11 из них дошли до финальной стадии испытаний.

Хотя некоторые компании и заявляют, что выпустят вакцину до конца года, во Всемирной организации здравоохранения говорят, что массовая вакцинация случится не раньше лета 2021 года.

Украина планирует получить часть препарата по доступной цене или бесплатно в рамках механизма Covax. Также сыграть роль может инициатива Европейского регионального бюро ВОЗ, но здесь есть “но”, связанное с Россией.

Все остальное — это ответственность власти, которая должна вести переговоры с потенциальными разработчиками.

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Дешевая вакцина по программе Гави

Часть препарата против Covid-19 Украина может получить по механизму глобального распределения возможных вакцин международной организации Гави (Gavi), которая сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения.

— Это организация, которая позволяет бедным и развивающимся странам получить доступ к инновационным вакцинам. Гави уже способствовала внедрению вакцинации от гепатита B в Украине. Теперь Гави совместно с ВОЗ работает над инициативой под названием Covax — по распределению вакцины от Covid-19, — рассказал бывший директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

По его словам, препарат не будет бесплатным для Украины, но поставки его в нашу страну будут значительно дешевле, чем на общем рынке.

Что Украина должна сделать, чтобы получить вакцину

Для получения препарата от коронавируса по программе Гави Украина должна продемонстрировать четкую систему учета как использования вакцины, так и последствий вакцинации.

— Украина должна подтвердить, что она готова сотрудничать, в частности, по стратегии и государственному плану вакцинации, где должно быть указано, какие группы населения будут вакцинироваться, каким образом будет обеспечено получение, хранение, использование препарата, и какой орган будет уполномочен это осуществлять, — объяснил Курпита.

Гави может помочь стране покрыть от 3-20% от потребности, которую определит Украина, добавил эксперт.

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Часть препарата Украина может получить бесплатно

По заявлениям властей, Украина планирует получить вакцину по механизму Covax вообще бесплатно.

— По первоначальному плану, Украина сможет получить вакцины для около 20% населения бесплатно, это около 8 млн доз, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Инициатива ЕРБ ВОЗ для европейских стран

В обеспечении Украины вакциной может сыграть роль также инициатива, которую сейчас продвигает Европейское региональное бюро ВОЗ для европейского региона.

— Но здесь могут возникать политические риски, поскольку ЕРБ ВОЗ достаточно во многом зависит от финансирования со стороны Российской Федерации, и, скорее всего, они могут продвигать, в частности, российскую вакцину, помогая им выходить на рынки, — сказал Курпита.

Как известно, Киев отказался использовать российскую вакцину от Covid-19 в случае ее эффективности.