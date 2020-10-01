У пошуках вакцини від Covid-19 досі перебувають понад 170 груп вчених. Уже 11 із них дійшли до фінальної стадії випробувань.

Хоча деякі компанії і заявляють, що випустять вакцину до кінця року, у Всесвітній організації охорони здоров’я кажуть, що масова вакцинація трапиться не раніше літа 2021 року.

Україна планує отримати частину препарату за доступною ціною або безкоштовно в рамках механізму Covax. Також відіграти роль може ініціатива Європейського регіонального бюро ВООЗ, але тут є “але”, пов’язане з Росією.

Усе решта – це відповідальність влади, яка має вести переговори з потенційними розробниками.

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Дешева вакцина за програмою Гаві

Частину препарату проти Covid-19 Україна може отримати за механізмом глобального розподілу можливих вакцин міжнародної організації Гаві (Gavi), що співпрацює зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

– Це організація, яка дозволяє бідним країнам та країнам, які розвиваються, отримати доступ до інноваційних вакцин. Гаві вже сприяла запровадженню вакцинації від гепатиту B в Україні. Тепер Гаві спільно з ВООЗ працює над ініціативою під назвою Covax – щодо розподілу вакцини від Covid-19, – розповів колишній директор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта.

За його словами, препарат не буде безкоштовним для України, але постачання його до нашої країни буде значно дешевшим, ніж на загальному ринку.

Що Україна має зробити, щоб отримати вакцину

Для отримання препарату від коронавірусу за програмою Гаві Україна повинна продемонструвати чітку систему обліку як використання вакцини, так і наслідків вакцинації.

– Україна повинна підтвердити, що вона готова співпрацювати, зокрема, щодо стратегії та державного плану вакцинації, де має бути зазначено, які групи населення будуть вакцинуватися, яким чином буде забезпечено отримання, зберігання, використання препарату, та який орган буде уповноважений це здійснювати, – пояснив Курпіта.

Гаві може допомогти країні покрити від 3-20% потреби, яку визначить Україна, додав експерт.

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Частину препарату Україна може отримати безкоштовно

За заявами влади, Україна планує отримати вакцину за механізмом Covax взагалі безкоштовно.

– За попереднім планом, Україна зможе отримати вакцини для близько 20% населення безкоштовно, це близько 8 млн доз, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Ініціатива ЄРБ ВООЗ для європейських країн

У забезпеченні України вакциною може відіграти роль також ініціатива, яку нині просуває Європейське регіональне бюро ВООЗ для єврорегіону.

– Але тут можуть виникати політичні ризики, оскільки ЄРБ ВООЗ досить багато в чому залежить від фінансування з боку Російської Федерації, і, найімовірніше, вони можуть промотувати, зокрема, російську вакцину, допомагаючи їм виходити на ринки, – сказав Курпіта.

Як відомо, Київ відмовився використовувати російську вакцину від Covid-19 у разі її ефективності.