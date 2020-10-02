Киберполиция закрыла магазин косметики, укравший у клиентов 300 тыс.

В Днепре два человека создали интернет-магазин профессиональной косметики, благодаря которому обманывали людей.

По данным киберполиции, преступники осуществляли деятельность на сайте, странице в соцсетях и на площадке для продаж. Главным условием торговли была полная предоплата.

После получения средств владельцы фейкового магазина не отвечали покупателям, меняли номера телефонов, а некоторым врали о задержании поставок.

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Всего на преступную схему наткнулись около 50 человек, убытки достигают 300 тыс. грн.

Фигурантам дела грозит до восьми лет тюрьмы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В Черновцах подросток торговал данными клиентов международных компаний

Сотрудники киберполиции разоблачили 17-летнего юношу в Черновцах, который похищал и торговал конфиденциальными данными пользователей международных компаний.

Парень действовал с помощью специального программного обеспечения, на его компьютере обнаружили около 300 тыс. файлов с персональной информацией.