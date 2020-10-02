У Дніпрі двоє осіб створили інтернет-магазин професійної косметики та ошукували людей.

За даними кіберполіції, злочинці здійснювали діяльність на сайті, сторінці у соцмережах та на майданчику для продажу. Головною умовою торгівлі була повна передоплата.

Після отримання коштів власники фейкового магазину не відповідали покупцям, змінювали номери телефонів, а декому брехали про затримання постачання.

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Загалом на злочинну схему натрапили близько 50 людей, збитки сягають 300 тис. грн.

Фігурантам справи загрожує до восьми років у в’язниці за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

У Чернівцях підліток торгував даними клієнтів міжнародних компаній

Співробітники кіберполіції викрили 17-річного юнака у Чернівцях, який викрадав конфіденційні дані користувачів міжнародних компаній та торгував ними.

Хлопець діяв за допомогою спеціального програмного забезпечення, на його комп’ютері виявили близько 300 тис. файлів з персональною інформацією.