В Киеве женщина ночью выпила чая с незнакомцем на АЗС, которая находится на Днепровской набережной, а очнулась утром уже без двух мобильных телефонов и денег.

По ее словам, мужчина добавил в ее напиток наркотическое вещество.

Правоохранители установили автомобиль, на котором передвигался преступник и объявили план Перехват.

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Вскоре патрульные остановили авто ВАЗ на перекрестке улицы Кайсарова и проспекта Лобановского. За рулем находился 32-летний мужчина.

— Во время общения с мужчиной, патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Инспекторы составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и вызвали на место следственно-оперативная группа, — рассказали в Патрульной полиции Киева.

Следователи обнаружили у злоумышленника в авто несколько мобильных телефонов и вещества, похожие на наркотические.







В Киеве женщина выпила чай с незнакомцем, а очнулась без двух телефонов и денег / 2 фотографии

Торговля людьми в Киеве

Полиция Киева разоблачила организаторов схемы торговли людьми. Теперь им грозит до 15 лет заключения.

41-летний уроженец Турции знакомился и общался с молодыми девушками, которые оказались в трудном материальном положении и искали работу. После вербовки женщины должны были предоставлять услуги сексуального характера в одной из стран