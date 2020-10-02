На местных выборах 2020 кандидаты на посты мэров Киева и Львова потратили больше всего денег на политическую рекламу в соцсетях.

Об этом на пресс-конференции 2 октября заявила председатель правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

Среди лидеров — претенденты на должность градоначальника столицы Ирина Верещук и Виталий Кличко.

Ирина Верещук, баллотируется от партии Слуга народа на должность мэра Киева — $31,9 тыс.;

Виталий Кличко, кандидат от партии Удар в градоначальники столицы — $7,5 тыс.;

Олег Синютка, представляет партию Европейская солидарность, претендует на должность мэра Львова — $4,5 тыс.

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В пятерке лидеров также Андрей Садовой, партия Самопомич, планирует продолжить возглавлять Львов, и Александр Попов, кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ.

Местные выборы

25 октября в Украине пройдут местные выборы 2020.

На этот раз украинцам впервые придется заполнять бюллетень нового образца, который утвердила Верховная Рада Украины.

Как заполнять бюллетень нового образца на местных выборах 2020 читайте на Фактах ICTV.