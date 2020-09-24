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Факты / Украина

Местные выборы 2020: как заполнять новый бюллетень

В июле Верховная Рада изменила Избирательный кодекс Украины, предоставив возможность Центральной избирательной комиссии внедрять инновационные технологии.

Также народные депутаты утвердили новый вариант избирательного бюллетеня, в котором на местных выборах 2020 года украинцы будут вписывать номер кандидата в трафарет рядом с галочкой за партию.

При помощи таких бюллетеней будут голосовать территориальные общины, имеющие более 10 тыс. избирателей.

Рада змінила Виборчий кодекс і затвердила новий бюлетень

Как заполнять бюллетень на выборах 2020 года

Правила заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 представила гражданская сеть ОПОРА.

Казалось бы, что сложного в заполнении бюллетеня, но действительно сделать ошибку очень легко, например, обведя фамилию кандидата вместо того, чтобы вписать его номер.

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Местные выборы 2020 года

5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября.

В течение 50 дней будет происходить поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов.

Фото: Dreamstime

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