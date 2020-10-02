На місцевих виборах 2020 кандидати на посади мерів Києва і Львова витратили найбільше грошей на політичну рекламу у соцмережах.

Про це на прес-конференції 2 жовтня заявила голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

Серед лідерів – претенденти на посаду очільника столиці Ірина Верещук і Віталій Кличко.

Ірина Верещук, балотується від партії Слуга народу на посаду мера Києва – $31,9 тис.;

Віталій Кличко, кандидат від партії Удар в очільники столиці – $7,5 тис.;

Олег Синютка, представляє партію Європейська солідарність, претендує на посаду мера Львова – $4,5 тис.

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У п’ятірці лідерів також Андрій Садовий, партія Самопоміч, планує продовжити очолювати Львів, і Олександр Попов, кандидат в мери Києва від ОПЗЖ.

Місцеві вибори

25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори 2020.

Цього разу українцям вперше доведеться заповнювати бюлетень нового зразка, який затвердила Верховна Рада України.

Як заповнювати бюлетень нового зразка на місцевих виборах 2020 читайте на Фактах ICTV.