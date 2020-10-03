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Факты / Украина / Общество

Минздрав просит усилить контроль за соблюдением карантина, особенно на рынках

Министерство здравоохранения обратилось к соответствующим органам с просьбой усилить контроль за соблюдением карантина в местах скопления людей, особенно на рынках.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Я еще раз обращаюсь к нашим контролирующим органам, чтобы они усилили контроль, особенно в тех местах, где есть массовое скопление людей, например на рынках. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах еще пытаются как-то устанавливать контролирующие меры.

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Между тем, коронавирус в Украине не отступает, уже несколько дней подряд фиксируют новые антирекорды по количеству больных.

По состоянию на 3 октября, Covid-19 заболел 4 661 человек, с начала пандемии — 222 322.

От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 4 353 пациента, а за последний день — 92. Выздоровели за время пандемии 98 737 больных, в том числе 2 146 за сутки.

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