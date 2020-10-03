Міністерство охорони здоров’я звернулося до відповідних органів з проханням посилити контроль за дотриманням карантину у місцях скупчення людей, особливо на ринках.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Я вкотре звертаюся до наших контролюючих органів, щоб вони посилили контроль, особливо в тих місцях, де є масове скупчення людей, наприклад на ринках. Тому що ми можемо побачити, що в магазинах і супермаркетах ще намагаються якось встановлювати контролюючі заходи.

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Тим часом, коронавірус в Україні не відступає, вже кілька днів підряд фіксують нові антирекорди за кількістю хворих.

Станом на 3 жовтня, на Covid-19 захворіла 4 661 людина, від початку пандемії – 222 322.

Від ускладнень, викликаних інфекцією, померли 4 353 пацієнти, а за останній день – 92. Одужали за час пандемії 98 737 хворих, зокрема 2 146 за добу.