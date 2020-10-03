В Черниговской области в городе Бахмач в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации полиция нашла деньги и списки избирателей.

Они указывают на организацию сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента в округе №208.

Также правоохранители изъяли списки избирателей с указанием так называемых десятников и 66 тыс. грн. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тыс. человек.

Читайте: Подкуп избирателей и хулиганство: какие нарушения фиксируют перед местными выборами











Списки и 66 тыс. грн: на Черниговщине разоблачили схему подкупа избирателей / 3 фотографии

Сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 УК Украины.

За такое правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Накануне в Кировоградской области кандидат в мэры подкупил однофамильца своего конкурента. За деньги технический кандидат должен был зарегистрироваться на выборах.

Фигурантов дела задержали после передачи 10 тыс. грн.