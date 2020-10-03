Списки і 66 тис. грн: на Чернігівщині викрили схему підкупу виборців

У Чернігівській області у місті Бахмач в автомобілі одного із керівників структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації поліція знайшла гроші та списки виборців.
Вони вказують на організацію мережі скуповування голосів на користь однієї з політичних сил та кандидата у депутати до парламенту в окрузі №208.
Також правоохоронці вилучили списки виборців із зазначенням так званих десятників та 66 тис. грн. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тис. осіб.
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Наразі поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетними до підкупу виборців, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 КК України.
За таке правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.
Напередодні на Кіровоградщині кандидат у мери підкупив однофамільця свого конкурента. За гроші технічний кандидат мав зареєструватися на виборах.
Фігурантів справи затримали після передачі 10 тис. грн.