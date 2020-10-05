С сегодняшнего дня услуга єМалятко полностью заработала онлайн. Благодаря этому в приложении Дія появилось свидетельство о рождении ребенка, которое будет подтягиваться мгновенно.

Услугу можно получить, заполнив заявку на портале Дія.

— Сегодня мы совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья запустили модуль электронных медицинских выводов в системе e-Health. Поэтому с сегодняшнего дня в Украине заработал первый электронный вывод о рождении ребенка, — сообщил во время презентации Diia Summit первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

Читайте: Украинцам разрешили открывать счет в банке из дома — инструкция

К концу года Минцифры совместно с Минздравом планирует перевести в электронный вид больничные и запустить в электронном виде лист нетрудоспособности, что разрешит со следующего года сэкономить миллионы средств.

Ранее услугу єМалятко в Украине можно было оформить только офлайн. Для этого родители подавали соответствующее заявление в роддоме, где родился ребенок (до выписки), Центре предоставления админуслуг или отделе ЗАГСа (по месту рождения ребенка или месту регистрации родителей).