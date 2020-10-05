Послуга єМалятко в Україні стала повністю доступною в онлайн-форматі

Відсьогодні послуга єМалятко повністю запрацювала онлайн. Завдяки цьому у додатку Дія з’явилося свідоцтво про народження дитини, яке підтягуватиметься миттєво.

Послугу можна отримати, заповнивши заявку на порталі Дія.

– Сьогодні ми спільно з Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я запустили модуль електронних медичних висновків в системі e-Health. Тому відсьогодні в Україні запрацював перший електронний висновок про народження дитини, – повідомив під час презентації Diia Summit перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

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До кінця року Мінціфри спільно з МОЗ планує перевести в електронний вигляд лікарняні і запустити в електронному вигляді лист непрацездатності, що дасть можливість з наступного року заощадити мільйони коштів.

Раніше послугу єМалятко в Україні можна було оформити тільки офлайн. Для цього батьки подавали відповідну заяву в пологовому будинку, де народилася дитина (до виписки), Центрі надання адмінпослуг або відділі РАЦСу (за місцем народження дитини або місцем реєстрації батьків).