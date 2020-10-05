Президент Еврокомиссии отменила участие в саммите Украина-ЕС из-за самоизоляции

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ушедшая на карантин по причине контакта с носителем коронавируса, не будет участвовать в саммите Украина-ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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По его словам, карантин Урсулы фон дер Ляйен будет продолжаться до завтра, поскольку в прошлый вторник она контактировала с человеком з положительным тестом на коронавирус.

— В четверг президент Еврокомиссии получила негативный результат теста. Сегодня утром было проделано повторное тестирование, результаты которого мы ожидаем до конца дня. Это значит, что она не сможет присутствовать на пленарном заседании Европейского парламента завтра или председательствовать на заседании Комиссии, — сообщил Мамер.

Эрик Мамер уточнил, что ее заменит вице-президент Франц Тиммерманс. На саммите Украине-ЕС Урсулу фон дер Ляйен будет представлять вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

Он также сообщил, что президент Еврокомисси не имеет симптомов коронавируса и чувствует себя хорошо.

Саммит Украина-ЕС

Саммит Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября из-за того, что лидеры ЕС решили провести саммит Евросоюза не 24-25 сентября, как было запланировано изначально, а 1-2 октября.

Саммит ЕС был перенесен из-за подозрений на то, что председатель Европейского совета Шарль Мишель заразился коронавирусом, однако результаты его тестирования оказались отрицательными.