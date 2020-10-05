Президент Єврокомісії скасувала участь у саміті Україна-ЄС через самоізоляцію

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, що пішла на карантин через контакту з носієм коронавірусу, не братиме участі у саміті Україна-ЄС, який відбудеться 6 жовтня у Брюсселі.

Про це повідомив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

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За його словами, карантин Урсули фон дер Ляйен триватиме до завтра, оскільки минулого вівторка вона контактувала з людиною з позитивним тестом на коронавірус.

– У четвер президент Єврокомісії отримала негативний результат тесту. Сьогодні вранці було зроблено повторне тестування, результати якого ми очікуємо до кінця дня. Це означає, що вона не зможе бути присутня на пленарному засіданні Європейського парламенту завтра або головувати на засіданні Комісії, – повідомив Мамер.

Ерік Мамер уточнив, що її замінить віце-президент Франц Тіммерманс. На саміті Україні-ЄС Урсулу фон дер Ляйен представлятиме віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель.

Він також повідомив, що президент Єврокомісії не має симптомів коронавірусу і почуває себе добре.

Саміт Україна-ЄС

Саміт Україна-ЄС перенесли з 1 на 6 жовтня через те, що лідери ЄС вирішили провести саміт Євросоюзу не 24-25 вересня, як було заплановано спочатку, а 1-2 жовтня.

Саміт ЄС був перенесений через підозри на те, що голова Європейської ради Шарль Мішель заразився коронавірусом, проте результати його тестування виявилися негативними.