Глава Минздрава Украины Максим Степанов назвал ключевой критерий, от которого зависит усиление карантина в Украине.

По его словам, если будет более 60% занятых коек в больницах для больных коронавирусом, правительство усилит ограничительные меры.

— Если и дальше будет увеличиваться такими темпами, и мы выйдем на более чем 60%, мы будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в регионах устанавливаются разные уровни ограничений, а вводить более жесткие ограничения на территории всей страны, — отметил Максим Степанов во время Свободы слова на телеканале ICTV.

Ограничения будут касаться проведения массовых мероприятий, гуляний и концертов с большим количеством зрителей.

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В то же время министр против полной остановки страны.

— Я не считаю, что его (локдаун, — Ред.) нужно делать. В то же время введение ограничений, которые разорвут эту цепь передачи, может быть, — добавил Степанов.

По словам Степанова, страна не выдержит нового локдауна.

— Мы не говорим о локдауне. Мы не говорим о том, чтобы полностью остановить страну. Экономика просто не выдержит, — подвел итог глава Минздрава.

Усиление карантина в Украине

В Украине могут снова ввести жесткий карантин, если ситуация с распространением коронавируса будет иметь угрожающий характер.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, в Украине выделено 37 тыс. коек для больных коронавирусом, по состоянию на 5 октября 16 745 из них заняты.

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