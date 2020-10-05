Украине может угрожать локдаун — Степанов спрогнозировал ситуацию

В Украине могут снова ввести жесткий карантин, если ситуация с распространением коронавируса будет иметь “угрожающий характер”.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов и добавил, что нет лучшего пути для разрыва цепи передачи инфекции, чем локдаун.

При этом власти должны сбалансировать противоэпидемические мероприятия так, чтобы экономика страны не остановилась, добавил Степанов.

Министр напомнил, что в Тернополе после перехода в красную зону показатель заболеваемости за неделю снизился более, чем на 100 человек.

— И такое мы фиксируем во многих наших городах. Остановить болезнь можно только, соблюдая противоэпидемические правила, — сказал Степанов.

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Прогноз суточного прироста

По состоянию на 5 октября коронавирусом в Украине инфицировались уже 230 236 человек, из 3 774 — за сутки. 3 октября власти отчитались о рекордном приросте заразившихся — 4661 человеке.

На этой неделе суточный прирост инфицированных коронавирусом в Украине может превысить 5 тыс. человек, спрогнозировал Степанов.