Украине может угрожать локдаун — Степанов спрогнозировал ситуацию

В Украине могут снова ввести жесткий карантин, если ситуация с распространением коронавируса будет иметь “угрожающий характер”.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов и добавил, что нет лучшего пути для разрыва цепи передачи инфекции, чем локдаун.
При этом власти должны сбалансировать противоэпидемические мероприятия так, чтобы экономика страны не остановилась, добавил Степанов.
Министр напомнил, что в Тернополе после перехода в красную зону показатель заболеваемости за неделю снизился более, чем на 100 человек.
— И такое мы фиксируем во многих наших городах. Остановить болезнь можно только, соблюдая противоэпидемические правила, — сказал Степанов.
Читайте: Почему из-за концерта в Харькове разгорелся скандал и реакция Оли Поляковой
Прогноз суточного прироста
По состоянию на 5 октября коронавирусом в Украине инфицировались уже 230 236 человек, из 3 774 — за сутки. 3 октября власти отчитались о рекордном приросте заразившихся — 4661 человеке.
На этой неделе суточный прирост инфицированных коронавирусом в Украине может превысить 5 тыс. человек, спрогнозировал Степанов.