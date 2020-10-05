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Факти / Україна

Степанов сказав, коли у всій Україні посилять карантин

Очільник МОЗ України Максим Степанов назвав ключовий критерій, від якого залежить посилення карантину в Україні.

За його словами, якщо буде понад 60% зайнятих ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус, уряд посилить обмежувальні заходи.

– Якщо і надалі збільшуватиметься такими темпами, і ми вийдемо на понад 60%, ми пропонуватимемо не діяти винятково в умовах адаптивного карантину, а запроваджувати жорсткіші обмеження на території всієї країни, – зазначив Максим Степанов під час Свободи слова на телеканалі ICTV.

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Водночас міністр проти повної зупинки країни.

– Я не вважаю, що його (локдаун, – Ред.) треба робити. Водночас введення обмежень, які розірвуть цей ланцюг передання, може бути, – додав Степанов.

Посилення карантину в Україні

В Україні можуть знову ввести жорсткий карантин, якщо ситуація з поширенням коронавірусу матиме загрозливий характер.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Детальніше про посилення карантину в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова

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