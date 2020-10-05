В Дії разрешили регистрацию места жительства ребенка до 14 лет

С сегодняшнего дня на портале Дія заработал сервис, который разрешает регистрировать место проживания ребенка до 14 лет.

Об этом во время презентации Diia Summit сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

— Вводится еще один сервис — регистрация места проживания ребенка до 14 лет. Услуга пока доступна только в Киеве и Харькове, но до конца года у нас есть планы покрыть всю Украину.

Читайте: В Дії разрешили использование электронных копий документов

Также с сегодняшнего дня услуга єМалятко полностью заработала онлайн. В приложении Дія появилось свидетельство о рождении ребенка, которое будет подтягиваться мгновенно, а также заработал первый электронный вывод о его рождении.

Получить услугу єМалятко можно, заполнив заявку на портале Дія.