У Дії дозволили реєстрацію місця проживання дитини до 14 років

Відсьогодні на порталі Дія запрацював сервіс, який дозволяє реєструвати місце проживання дитини до 14 років.

Про це під час презентації Diia Summit повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

– Запроваджується ще один сервіс – реєстрація місця проживання дитини до 14 років. Послуга поки доступна тільки у Києві та Харкові, але до кінця року у нас є плани покрити всю Україну.

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Також відсьогодні послуга єМалятко повністю запрацювала онлайн. У додатку Дія з’явилося свідоцтво про народження дитини, яке підтягуватиметься миттєво, а також запрацював перший електронний висновок про її народження.

Отримати послугу єМалятко можна, заповнивши заявку на порталі Дія.