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Факти / Україна

Україні може загрожувати локдаун – Степанов спрогнозував ситуацію

В Україні можуть знову запровадити жорсткий карантин, якщо ситуація з поширенням коронавірусу матиме “загрозливий характер”.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов і додав, що немає кращого шляху для розриву ланцюга передачі інфекції, ніж локдаун.

Водночас влада повинна збалансувати протиепідемічні заходи так, щоб економіка країни не зупинилася, додав Степанов.

Міністр нагадав, що в Тернополі після переходу в червону зону показник захворюваності за тиждень знизився більш, ніж на 100 осіб.

– І таке ми фіксуємо в багатьох наших містах. Зупинити хворобу можна тільки, дотримуючись протиепідемічних правил, – сказав Степанов.

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Прогноз добового приросту

Станом на 5 жовтня, на Covid-19 в Україні захворіли вже 230 236 осіб, зокрема, 3 774 – за добу. 3 жовтня влада відзвітувала про рекордний приріст інфікованих – 4 661 людину.

На цьому тижні добовий приріст інфікованих коронавірусом в Україні може перевищити 5 тис. осіб, спрогнозував Степанов.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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