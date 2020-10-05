Концерт Оли Поляковой в Харькове — реакция певицы на уголовное дело

Певица Оля Полякова отреагировала на обвинения относительно скандала вокруг ее выступления в Харькове ко Дню учителя.

Она отметила, что все, кто волнуется об уголовном деле по поводу харьковского концерта, могут успокоиться.

— Смотрите, я дома, в халате, мне ничего не угрожает. Конечно, хочу сказать, что сегодня вся шумиха по поводу мероприятий и концертов связана непосредственно с предвыборным беспорядком. Но все это можно обсуждать только тогда, когда закроют метро, которое каждый день посещают столько людей, что мне столько и за год не собрать, — заявила Оля Полякова.

Скандальный концерт не обошел вниманием и министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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— В Харькове, который постоянно находится в антирекордах, ну очень важно для местных властей было провести этот концерт. Конечно, у нас же выборы. Не здоровье и жизнь граждан главное, а выборы. Поэтому обязательно надо провести концерт 3 октября, собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет через неделю-десять дней, — заявил Степанов.

По его словам, такие легкомысленные действия и отношение к здоровью граждан приведет к тому, что в украинских больницах банально закончатся койки и медицинские работники.

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Концерт ко Дню учителя в Харькове проводился под эгидой местной власти. По данным полиции, на нем присутствовали около 2 тыс. человек.



















Почему из-за концерта в Харькове разгорелся скандал и реакция Оли Поляковой / 5 фотографий

Еще перед выступлением Оля Полякова обратилась к зрителям, чтобы те одели маски и держались на расстоянии, но ее просьбу проигнорировалии.

В итоге ГУ НП в Харьковской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

Также в полиции отметили, что их сотрудники находились на концерте для предотвращения нарушений. Однако Харьков находится в оранжевой карантинной зоне, а там действуют некоторые ограничения касательно проведения массовых мероприятий. В этой карантинной зоне могут проводиться культурные мероприятия, но с условием, что на 1 человека есть 20 кв.м., а всего там присутствует не больше 100 посетителей.