На 22-м Саммите Украина-ЕС украинская делегация подписала ряд соглашений с западными партнерами, направленных на развитие страны.

Три документа было утверждено с Европейской комиссией, еще два — с Европейским инвестиционным банком.

Соглашение с Европейской комиссией по финансированию мероприятия Программа ЕС Крепкие регионы

Сумма — €30 млн. Документ направлен на повышение устойчивости Украины к пандемии коронавируса, дестабилизации, гибридным угрозам, а также укрепление регионов страны, которые пострадали от конфликта.

Соглашение с Европейской комиссией по финансированию мероприятия Механизм развития гражданского общества Украины

Сумма — €20 млн. Его цель — развитие гражданского общества в стране.

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Соглашение с Европейской Комиссией по финансированию мероприятия Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине

Сумма — €10 млн. Помощь направят на создание возможности перехода Украины на более климатически нейтральные и экологически чистые технологии.

Соглашение с ЕИБ по финансированию проекта Энергоэффективность общественных зданий в Украине

Сумма — €300 млн. Его цель — развитие энергоэффективных технологий в сфере строительства и функционирования общественных зданий.

Соглашение с ЕИБ — Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпошты)

Сумма — €30 млн. На эти деньги закупят сортировочное оборудование, создадут три сортировочных объекта, внедрят систему автоматического отслеживания передвижения грузов.

22-й Саммит Украина-ЕС

На 22-м Саммите Украина-ЕС, который прошел 6 октября в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о введении общего с ЕС авиационного пространства.

По словам главы страны, это может произойти в начале 2021 года.