На 22-му Саміті Україна-ЄС українська делегація підписала низку угод із західними партнерами, спрямованих на розвиток країни.

Три документи було затверджено з Європейською комісією, ще два – з Європейським інвестиційним банком.

Угода з Європейською комісією щодо фінансування заходу Програма ЄС Міцні регіони

Сума – €30 млн. Документ спрямований на підвищення стійкості України до пандемії коронавірусу, дестабілізації, гібридних загроз, а також зміцнення регіонів країни, які постраждали від конфлікту.

Угода з Європейською комісією щодо фінансування заходу Механізм розвитку громадянського суспільства України

Сума – €20 млн. Її мета – розвиток громадянського суспільства в країні.

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Угода з Європейською Комісією щодо фінансування заходу Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні

Сума – €10 млн. Допомогу спрямують на створення можливості переходу України на більш кліматично нейтральні і екологічно чисті технології.

Угода з ЄІБ щодо фінансування проекту Енергоефективність громадських будівель в Україні

Сума – €300 млн. Її мета – розвиток енергоефективних технологій у сфері будівництва і функціонування громадських будівель.

Угода з ЄІБ – Логістична мережа (Модернізація і цифровизация Укрпошти)

Сума – € 30 млн. На ці гроші закуплять сортувальне обладнання, створять три сортувальних об’єкти, запровадять систему автоматичного відстеження пересування вантажів.

22-й Саміт Україна-ЄС

На 22-му Саміті Україна-ЄС, який пройшов 6 жовтня у Брюсселі, президент України Володимир Зеленський розповів про запровадження спільного з ЄС авіаційного простору.

За словами очільника держави, це може відбутися на початку 2021 року.