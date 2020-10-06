Киевский Подол, это один из древнейших районов столицы. Здесь до сих пор есть дома, которым более сотни лет. Но что же скрывается под землей. Ходят легенды о множестве тайных туннелей.

Через люк, который сразу и не увидишь, мы попадаем в Глубочице. Это первая в Киеве подземная река. Ее поместили в коллектор еще в 70-х годах XIX века.

Тоннель реки Глубочица очень уникальный, поскольку сделан в форме полукруга, так строили еще до Советского Союза. Даже по кирпичу можно сказать, что он лежит здесь, по меньшей мере, с позапрошлого столетия.

Под Киевом до сих пор протекают десятки рек: Крещатик, Клов, Сырец, Лыбидь. В их честь названы районы и улицы, но увидеть воочию очень трудно.

Когда строили столицу, реки прятали под землю, чтобы строить дороги. Законсервированные во времени, они до сих пор хранят множество артефактов прошлого.

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А еще здесь интересный животный мир. Здесь можно увидеть летучих мышей и целые колонии подземных насекомых.

Есть такие места, которые еще с советских времен находятся под грифом секретно. Это командные пункты и бункеры.

Правобережья Киева — это лабиринты тайных ходов и даже автомобильных дорог.

В 1981 году академик Сагайдак руководил раскопками Печерских ворот. Они находились среди старинного вала, в XVIII веке был чертой Киева.

Под землей могут находиться бесценные сокровища Киевской Руси. Которые сохранились со времен, когда князь Владимир крестил своих подданных.

Практически под каждым украинским мегаполисом скрываются отдельные города, имеющие свои улицы, памятники архитектуры и тайны. Это исторический срез нескольких эпох, и если на поверхности все быстро меняется, то под землей история остается навсегда.

Что скрывает подземелье Киева

Киев, центр города, неприметный бетонный люк. Опытный диггер Кирилл Степанец уже привычным движением открывает своеобразный портал в подземный мир.

Под столичной землей находятся более 120 дренажно-штольневых систем, они поддерживают на поверхности городские объекты. Некоторые туннели помнят еще Киев 19 века.