Київський Поділ, це один із найдавніших районів столиці. Тут досі є будинки, яким понад сотня років. Але що ж приховується під землею. Ходять легенди про безліч потаємних тунелів.

Через люк, який одразу і не побачиш, ми потрапляємо до Глибочиці. Це перша в Києві підземна річка. ЇЇ помістили в колектор ще в 70-х роках XIX століття.

Тунель річки Глибочиці дуже унікальний, оскільки зроблений у формі напівкола, так будували ще до Радянського союзу. Навіть по цеглі можна сказати, що вона лежить тут, щонайменше, з позаминулого сторіччя.

Під Києвом до сих пір протікають десятки річок: Хрещатик, Клов, Сирець, Либідь. На їх честь названі райони та вулиці, але побачити на власні очі дуже важко.

Коли розбудовували столицю, річки ховали під землю, аби будувати дороги. Законсервовані у часі, вони і досі зберігають безліч артефактів минулого.

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А ще тут цікавий тваринний світ. Тут можна побачити кажанів та цілі колонії підземних комах.

Є такі місця, які ще з радянських часів знаходяться під грифом таємно. Це командні пункти та бункери.

Правобережжя Києва – це лабіринти таємних ходів та навіть автомобільних доріг.

У 1981 році академік Сагайдак керував розкопками Печерських воріт. Вони знаходились посеред старовинного валу, що у XVIII столітті був межею Києва.

Під землею можуть знаходитися безцінні скарби Київської Русі. Які збереглися з часів , коли князь Володимир хрестив своїх підданих.

Практично під кожним українським мегаполісом ховаються окремі міста, що мають свої вулиці, пам’ятки архітектури і таємниці. Це історичний зріз кількох епох, і якщо на поверхні все швидко змінюється, то під землею історія лишається назавжди.

Що приховує підземелля Києва

Київ, центр міста, непримітний бетонний люк. Досвідчений дігер Кирило Степанець вже звичним рухом відкриває своєрідний портал у підземний світ.

Під столичною землею знаходяться більше 120 дренажно-штольневих систем, вони підтримують на поверхні міські об’єкти. Деякі тунелі пам’ятають ще Київ 19 сторіччя.