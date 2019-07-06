В одесских катакомбах потерялись пятеро человек. Их искали как добровольцы, так и специалисты ГСЧС.

В катакомбах под Одессой потерялись пять человек. Люди 5 июля спустились под землю в селе Холодная Балка Беляевского района, а должны были выйти в 09.00 6 июля.

– В частности, 6 июля в 13.20 от сотрудника ГСЧС поступила информация, о том, что группа неизвестных лиц спустились в катакомбы системы Центральная. В установленное контрольное время – в субботу в 09:00 – они на связь не вышли, – сообщил пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский.

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Вечером 6 июля группу пропавших удалось найти.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одессе у маршрутки движения отвалилось колесо. К счастью, никто не пострадал.