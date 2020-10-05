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Факты / Украина / Общество

Свидетельство о рождении, ИНН и другие документы: Дія обновила перечень услуг

Министерство цифровой трансформации обновило мобильное приложение Дія и добавило ряд документов. Оно уже прошло два рen-теста на выявление уязвимости и получило аттестат соответствия от комплексной системы защиты информации.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, теперь приложение стало более доступным для украинцев.

В частности, у водителей появилась возможность распространить техпаспорт на авто на тех, кто пользуется транспортным средством. Также теперь в Дії 2.0 доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.

В то же время Минцифры запустило шеринг цифрового документа, который позволяет поделиться его цифровой копией.

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Кроме того, в приложении есть возможность оплатить штраф за нарушение ПДД и долги исполнительных производств.

Обновили и услуги для бизнеса. Теперь открыть собственное дело как физическое лицо-предприниматель можно за 15 минут. А еще с сегодняшнего дня на портале Дія за 30 минут можно зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью.

Также в Дії разрешили регистрацию места жительства ребенка до 14 лет. Однако услуга пока доступна только в Киеве и Харькове.

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