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Факти / Україна / Суспільство

Посилки та перекази на Новій пошті дозволили забирати за цифровими документами

Посилки та грошові перекази на Новій пошті відтепер можна отримувати за цифровим паспортом чи водійським посвідченням у Дії 2.0.

Для отримання відправлення вартістю до 5 тис. грн треба продемонструвати оператору цифрові документи.

Якщо посилка чи грошовий переказ коштує понад 5 тис. грн, необхідно поділитися цифровою копією документа у Дії.

Читайте: У Дії дозволили реєстрацію місця проживання дитини до 14 років

Для того, щоб поділитися копією документа у Дії, треба:

  • відкрити цифровий документ;
  • дозволити оператору за допомогою сканера зчитати штрихкод;
  • підтвердіть передачу документа.

Оновлена Дія

Мінцифри оновили мобільний додаток Дія 2.0.

У ньому з’явилася низка функцій.

У додатку доступні свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, індивідуальний податковий номер.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

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