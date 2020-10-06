Посилки та грошові перекази на Новій пошті відтепер можна отримувати за цифровим паспортом чи водійським посвідченням у Дії 2.0.

Для отримання відправлення вартістю до 5 тис. грн треба продемонструвати оператору цифрові документи.

Якщо посилка чи грошовий переказ коштує понад 5 тис. грн, необхідно поділитися цифровою копією документа у Дії.

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Для того, щоб поділитися копією документа у Дії, треба:

відкрити цифровий документ;

дозволити оператору за допомогою сканера зчитати штрихкод;

підтвердіть передачу документа.

Оновлена Дія

Мінцифри оновили мобільний додаток Дія 2.0.

У ньому з’явилася низка функцій.

У додатку доступні свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, індивідуальний податковий номер.