Соглашение об ассоциации и состояние реформ: в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС

22-й саммит между ЕС и Украиной, который состоится 6 октября — это первый реальный двусторонний саммит, проведенный в Брюсселе с момента начала пандемии Covid-19.

Это также первый двусторонний саммит Украина-ЕС при участии президента Европейского Совета Шарля Мишеля и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля, который будет представлять Европейскую комиссию. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.

Лидеры рассмотрят двусторонние отношения, в том числе:

социально-экономические последствия пандемии Covid-19 и поддержку Украины со стороны ЕС;

следующие шаги в реализации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли;

состояние реформ в Украине;

конфликт на востоке Украины, последние события в Беларуси и другие региональные и внешнеполитические вопросы.

Ожидается, что саммиту будет предшествовать двусторонняя встреча Мишеля с Зеленским. Начало саммита запланировано на 16.30.

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Президент Еврокомиссии не примет участие в саммите

На мероприятии не будет присутствовать, как планировалось ранее, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, контактировавшая недавно с носителем коронавируса.

Несмотря на отрицательный результат теста на коронавирус, фон дер Ляйен решила остаться на самоизоляции до вечера вторника.